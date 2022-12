Un nuovo profilo per la fascia sinistra che piace e piace tanto in casa Inter. Si tratta di Adrien Truffert esterno classe 2001 nato in Belgio, ma di nazionalità francese e di proprietà del Rennes. Cresciuto nelle giovanili dei rossoneri quest'anno fra Ligue 1 ed Europa League ha all'attivo 22 presenze con 5 assist e una fisicità che i nerazzurri stanno ricercando per sostituire, eventualmente, Robin Gosens.



Per questo, riporta la Gazzetta dello Sport ieri c'è stato un contatto diretto fra Inter e Rennes per sondare la disponibilità alla cessione, e questa c'è stata da parte dei francesi, e soprattutto la richiesta economica per l'eventuale acquisto. Qui Marotta e Ausilio si sono scontrati, almeno per ora, con una sorta di muro dei rossoneri che valutano il terzino non meno di 20 milioni di euro e non trattabili. Una cifra che oggi è troppo alta per le casse nerazzurre a meno di potenziali cessioni. Truffert piace e piace molto, sarà il mercato (in uscita) a far capire se ci sarà margine per l'affondo.