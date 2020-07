L'Inter di Conte ha mostrato diversi volti ma questa sera contro la Roma è chiamata a una prova di maturità. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il calcio d’estate è sempre stato menzognero, stasera però a Roma l’Inter cerca la verità su se stessa, sul campionato, su una corsa scudetto impensabile fino a una settimana fa. Le due vittorie contro Torino e Spal se non hanno ridato proprio corpo alle ambizioni, sono riuscite quanto meno a mettere un pensiero in più alla Juventus, distante ancora sei punti. Le prospettive di Antonio Conte sono cambiate. Se l’indigesto pareggio di Verona lo aveva spinto a parlare di punti persi in modo stupido e di valutazioni da fare sul futuro, gli ultimi due successi l’hanno riportato sulla strada dell’ottimismo e della rivincita”.