L'allenatore più decisivo d'Italia ha le sembianze e le fattezze di Antonio Conte: il tecnico dell'Inter, contro il Napoli, può ottenere la vittoria numero 100 della propria carriera in Serie A, tra Atalanta, Juventus e nerazzurri, su 145 partite nelle quali si è seduto in panchina. Il 68,97% di successi, una cifra mostruosa, che lo ha portato ad avere una media di 2.28 punti a partita.



IL TOP DEL POST TRIPLETE: MOURINHO NEL MIRINO - Di fronte ci sarà Rino Gattuso, che storicamente non ha grandi precedenti contro l'Inter, nella riedizione a distanza di un derby milanese: Antonio Conte è senza dubbio alcuno il miglior allenatore dell'Inter del post Triplete, lo dicono i numeri. Una media del genere dopo Josè Mourinho, fermo a 2.45 punti, era stata raggiunta solamente da Leonardo, che aveva centrato il 68,7% di vittorie nella propria esperienza nerazzurra, con una media di 2.20 punti, e da Stefano Vecchi, subentrato però ad interim per poche giornate. Lontani anni luce gli altri: dall'1.95 di Luciano Spalletti all'1.69 di Stefano Pioli, dall'1.63 della seconda versione nerazzurra di Roberto Mancini all'1.53 di Ranieri, fino agli 1.27 di Frank de Boer allo 0.33 di Gasperini



CONTE INTER BATTE CONTE JUVE: E' IL MIGLIORE D'ITALIA - Quella di Conte è la media punti più alta tra gli attuali tecnici del massimo campionato: l'ex tecnico bianconero ha battuto anche se stesso nella prima stagione alla Juventus, ora l'obiettivo è raggiungere l'eroe del Triplete, suo acerrimo nemico nell'esperienza inglese. Cercando di portare a casa anche qualche trofeo, magari un Tripletino con scudetto, Coppa Italia ed Europa League. Nulla è impossibile, per il miglior tecnico italiano, secondo i numeri.



@AleDigio89