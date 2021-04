L’Inter ha uno scudetto in tasca ma sono tanti quelli che ai festeggiamenti antepongono i quesiti sul futuro. Le parole di Antonio Conte hanno aperto un fronte,, che ha descritto un quadro della situazione generale, parlando delle difficoltà dell’intero sistema, ma di certo l’Inter non fa storia a sé, anzi… Marotta ha parlato diZhang, non potrà che ripetere a Conte questi concetti, ma il tecnico nerazzurro vorrà toccare anche altri tasti.L’assenza della proprietà dai posti di comando è una cosa che non è mai andata giù all’allenatore nerazzurra, cheSe Suning è pronta a vendere o se resteranno a controllo della società., quello che davvero potrebbe far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra, quando Conte dovrà decidere se continuare sulla panchina nerazzurra o meno:Perché se da un lato il tecnico potrebbe accettare un mercato in entrata ridotto al lumicino, dall’altro lato non prende in considerazione l’idea di perdere i pezzi pregiati.Conte attende il rientro di Zhang, che nel prossimo fine settimana dovrebbe finalmente raggiungere l’Italia. Il condizionale è d’obbligo, visti i continui rinvii del presidente. Suning è alla ricerca di capitali, un aiuto economico che potrebbe giungere dal fondo americano, Oaktree Capital Group, che opera in stretta collaborazione con Goldman Sachs, advisor cui si è spesso rivolta l’Inter, anche in occasione dell’ultimo bond emesso. Inoltre, Zhang ha garantito che a breve arriveranno tutti gli arretrati dovuti ai calciatori.