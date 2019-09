Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria contro la Lazio: "La partita va divisa in due parti: nel primo tempo tenevamo il baricentro alto, è stato di sofferenza. Dopo il gol siamo arretrati, abbiamo preso qualche infilata. Bisogna essere onesti, è stato bravo Handanovic. Nel secondo tempo abbiamo mostrato personalità, abbiamo dominato e consolidato il successo. Vittoria pesante contro una squadra molto molto forte".



SULLA PARTITA - "La Lazio ha molti giocatori fisici, complimenti a loro. Complimenti però anche ai miei ragazzi".



SULLO SCUDETTO - "Non mi muove di una virgola, anche oggi abbiamo sofferto. Cinque vittorie non arrivano per caso, arrivano da una mentalità che si sta consolidando. Bisogna crescere".



SULLE SACCAGNATE - "Non ancora, appena arriva un cattivo risultato sono pronti...".