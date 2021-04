Antonio Conte non cade nella trappola, il tecnico dell'Inter non dribbla i discorsi scudetto ma ricorre a tutta la sua esperienza per trattare l'argomento con cura. L'ex ct sa di essere padrone del proprio destino ed è questo il messaggio che ha voluto mandare alla squadra. Questo un passaggio della sua conferenza stampa.



Conta di chiudere il discorso scudetto prima di Roma e Juve?

“Abbiamo la fortuna di poterci non preoccupare di chi sta dietro. Dobbiamo pensare solo a noi e a fare la nostra partita. Se facciamo questo, non servono tabelle e non serve fare i conti agli altri. Chi vince pensa a se stesso e fa tabelle su se stesso. Questo messaggio l’ho mandato chiaramente il giorno in cui abbiamo superato il Milan in classifica”.