. Ha fatto bene a scagliarsi contro la società oppure ha fatto male.anche se, in tutta onestà, pare abbastanza chiaro che la stragrande maggioranza della critica si sia collocata dalla parte di chi pensa chePoco concentrato sulle proprie responsabilità, molto su quelle degli altri dirigenti:Peròe proviamo a spiegarvi perché.E’ ormai un riflesso pavloviano quasi condizionatoConte non sembra essere d’accordo, se restiamo al post partita di Dortmund: “Ci sono situazioni difficili da gestire. A chi chiediamo? A Barella, che abbiamo preso dal Cagliari? A Sensi, arrivato dal Sassuolo? Non hanno esperienza, non hanno vinto niente”. Provando a tradurre dal linguaggio contiano:, non da ambizioni Champions, la società poteva fare di più (da qui forse la frase “ho sbagliato a fidarmi”).Per capire cosa frullasse nella testa dell’allenatore abbiamo fatto un po’ di calcoli, provando anche ad applicarepesa di più un mutuo da 1000 euro per una famiglia che ne guadagna 2000 oppure un mutuo da 1000 per un’altra che ne introita 4000? La risposta è evidente, ma non immediata.Considerato che, tra le altre cose,o. A volte con cessioni importanti, altre volte conCome dire: se i cordoni dovevano allargarsi, quest’estate è stata quella più proprizia rispetto agli anni passati. Quello che si scopre è interessante.Per ogni anno abbiamo calcolato, per essere omogenei,e quindi i soldi sborsati per il prestito di un giocatore.. Perciòè imputabile alla campagna acquisti di Conte visto che è stato riscattato in estate, mentre per Spalletti pesano solo i 5 milioni del prestito (e nel passatopesa 4 milioni sul primo anno di Mancini e 10 l’anno successivo per il riscatto). Inoltre, abbiamo calcolato i giocatori più significativi, per esempio in questa stagione nonper cui sono stati spesiper poi rigirarlo al Genoa oppure Salcedo. Per questa stagione sono esclusi ancheperché uno prestito secco e l’altro parametro zero, nonostante siano state due grandi operazioni.Ecco il teorema del mutuo di casa:Andiamo avanti con i calcoli.. Cioè, complessivamente, l’impegno economico assunto dalla società è stato inferiore a quello profuso per Antonio Conte.Proseguiamo però a ritroso ancora:L’impegno totale al primo anno di Spalletti sul mercato fu di 137 milioni, cioè il 47% del fatturato. Un rapporto in proporzione parecchio superiore a quello che abbiamo visto nei due casi precedenti.E così è possibile tornare indietro ancora un po’.in valore assoluto già questa cifra è già da sola superiore all’ultima estate nerazzurra.Va specificato che, e l’exploit potrebbe anche spiegarsi con la voglia del gruppo cinese di presentarsi ai tifosi con i fuochi d’artificio.Al netto di questa considerazione:, arrivato in una fase storica molto più florida, in cui il club ha aumentato i ricavi di quasi il 100% rispetto a 3 anni prima ed è anche uscito dal regime di settlement agreement.. Non un record, come sarebbe poi successo l’anno dopo, ma comunque una cifra di molto superiore in proporzione alle possibilità di spesa rispetto a quello che è stato garantito ad Antonio Conte., però può essere assunto come un termine di paragone quando si fanno confronti tra allenatori in anni diversi.Proprio perché un mutuo da 1000 euro può essere pesante, ma la misura dipende da quanto incassa la famiglia alla fine del mesePer questo Antonio da Lecce dal punto di vista professionale e di gestione delle risorse umane ha sicuramente alzato troppo l’asticella e sbagliato nei modi e nei metodi delle espressioni post sconfitta in Germania.Ma oltre allo sfogo, se il senso (nemmeno poi cosi nascosto) del suo messaggio era: “Ho sbagliato a fidarmi perché pensavo assecondassero di più le mie richieste sul mercato per essere competitivi su tutti i fronti…” beh, lo dicono i numeri, indipendentemente dal suo stipendio monstre rispetto ai precedenti: