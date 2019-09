Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato di mercato a Inter TV: "Bastoni ce l'ha chiesto mezza Serie A e io mi sono opposto. Ci voglio lavorare, ho visto delel potenzialità non solo fisiche, ma anche di testa. Fa subito quello che gli chiedi. Alessandro sarà sicuramente il futuro, ma è anche il presente. Un'alternativa importante e, ripeto, mi sto prendendo dei rischi: l'altra volta Biraghi, oggi Bastoni... Io ho fiducia in loro, non ho problemi a metterli in campo. Anche i compagni hanno fiducia. Viaggiamo così, con umiltà e voglia".