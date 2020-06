Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, non sarà in panchina in occasione della sfida di domenica tra i nerazzurri e il Parma. Il tecnico salentino, infatti, era diffidato ed è stato ammonito contro il Sasuolo, rimediando così la squalifica per una giornata, che al Tardini lo obbligherà ad accomodarsi in tribuna.