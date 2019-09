Il doppio giallo e il conseguente rosso rimediato da Sanchez in seguito a una simulazione non è per niente piaciuto a Conte. Il cileno ha lasciato i suoi in dieci, ha messo in discussione una partita che sembrava chiusa e, come se non bastasse, salterà la sfida di campionato contro la Juventus. Ma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport guarda anche il bicchiere mezzo pieno e spiega come questo tipo di partita sia servita ai nerazzurri per acquisire ancora maggiore consapevolezza nei propri mezzi.



“E confortante era stato l’apporto di Sanchez se l’inutile tentativo di procurarsi il rigore del 3-0 non lo avesse tolto di mezzo. Ma proprio mentre Conte stava forse studiando punizioni medioevali per il cileno (Marseluss Wallace in Pulp Fiction docet), ha avuto modo di scoprire la voglia dell’Inter in 10 di resistere al ritorno della Samp, di non perdere la testa dopo il gol dell’1-2 e di chiuderla con Gagliardini. Certo, avrebbe preferito non sprecare energie in una partita che era incanalata verso un percorso tranquillo, ma il test è comunque servito”.