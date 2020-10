Le lancette scorrono, il tempo passa,. Ilrischia di essereche Christianvedrà transitare dalle sue parti, per poteril danese deve saperlo cogliere, se vuole far si cheper lo più di delusioni.E - Il tecnico dell'Antonioè stato ben chiaro, alla vigilia della prima partita di Champions League contro i tedeschi:"Christian Eriksen si sta allenando bene, sta cercando di mettersi a disposizione come tutti gli altri. Di partita in partita farò delle scelte,- Già, proprioper guadagnarsi lo spazio che sente di meritare: tutto quello che Eriksen non è riuscito a mettere in mostra quando è subentrato,Sguardo perso nel vuoto, faccia poco convinta, tocchi impauriti e poveri di tecnica: qualcosa di incredibile per un calciatore con il bagaglio tecnico dell'ex Tottenham.- L'occasione giusta è proprio quella contro il Borussia Monchengladbach, in: i tedeschi attaccheranno e concederanno spazi, l'allenatore dell'Inter vuole che Eriksen li sappia sfruttare,Le chance da qui alla riapertura del mercato non saranno infinite: urge un segnale di vitalità.