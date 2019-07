Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Antonio Conte, neo allenatore dell'Inter, ha parlato dell'ossessione della vittoria.



Queste le sue parole: "L'Inter è una delle società più importanti al mondo. Non mi pongo limiti. Se lo facessi creerei alibi per gli altri. Si è creato un gap enorme nei confronti della Juve, poi c'è anche il Napoli che con lavoro e serietà è rimasta lì. Sappiamo dove e come lavorare, ripartendo dalla voglia di dare il meglio, senza recriminazioni. Alla fine vedremo".