Inter, Correa di ritorno: niente Champions per il Marsiglia

a fine stagione. L'attaccante argentinoper la squadra francese, eliminata dall'Atalanta in semifinale di Europa League. Vincere questa competizione era l'unica strada rimasta all'Infatti, con le ultime tre partite di campionato ancora da giocare, capitan Kondogbia e compagni al massimo possono arrivare a 53 punti, due in meno del Lille attualmente quarto in classifica.

- Correa al Marsiglia non ha segnato nemmeno un gol, né ha servito assist in 19 presenze stagionali. L'ultima a Bergamo, dove è entrato dalla panchina a sei minuti dal novantesimo con il risultato sul 2-0 per l'Atalanta che poi ha vinto 3-0.nel mercato estivo del 2021. Il prossimo 13 agosto compirà 30 anni: resta da vedere se spegnerà le candelinegradita. C'è tempo per definire questo bivio.