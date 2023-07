, con l’Inter che affronterà il Paris Saint-Germain dell’ex Milan Skriniar prima di concentrarsi sull’ultima parte del proprio ritiro e mettere nel mirino il terzo weekend d’agosto, con l’inizio del campionato di Serie A. Tornati dal Sol Levante,Archiviata la vicende Romelu Lukaku e firmato a parametro zero Marcus Thuram, sarà tempo di accelerare per un numero 9 di razza.. Una sua partenza rivoluzionerebbe i pensieri e le manovre d’azione in Viale della Liberazione permettendo alla dirigenza di investire non solo sull’acquisto di un centravanti ma di arrivare alla possibilità di acquisirne almeno due.– sul quale c’è da battere la concorrenza della Roma –, individuato come indiziato numero uno per rinforzare lo scacchiere offensivo di Inzaghi che, in ogni caso, necessita di almeno un calciatore da inserire in rosa.Nei pensieri della dirigenza nerazzurra, il concetto è fin troppo delineato:(6 per il prestito annuale più altri 27,30 per il riscatto definitivo dalla Lazio),– tra quota di ammortamento e stipendio lordo –, visti i suoi ancora due anni di accordo (scadenza contratto il 30 giugno 2025), sulle casse e sul bilancio dell’Inter., uno scenario che aprirebbe nuove piste per il mercato in casa Inter. Molto, chiaramente, dipenderà ancora dalla volontà del giocatore.: voglio aiutare la squadra in tutto. Devo migliorare tanto, su diversi aspetti. In questi due anni non ho trovato la giusta continuità quindi lavoro per sentirmi bene in campo". Una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni: giocare, essere decisivo e riprendersi tutto ciò che in queste due stagioni non ha potuto dimostrare. Ma dato il rendimento non all’altezza – 10 reti e 5 assist nelle 77 presenze con la maglia dell’Inter –ex Lazio, fortemente voluto da Simone Inzaghi.che sta rivoluzionando le dinamiche del mercato internazionale e sta saccheggiando il calcio europeo. I club sauditi non solo presenterebbero un’offerta congrua all’Inter ma anche un ingaggio da capogiro al classe ‘94.Si attende un’apertura da parte di Correa, ago della bilancia delle prossime mosse di Marotta e Ausilio per l’attacco nerazzurro.