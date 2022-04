A margine della sfida contro lo Spezia l'attaccante dell'Inter, Joaquin Correa, ha parlato ai microfoni di Dazn.



Adesso avete la testa più leggera?

“Siamo di nuovo in fiducia, dopo qualche mese di problemi in cui non trovavamo il nostro gioco”.



Questa è la partita più importante per lo scudetto?

“Ogni partita sarà una finale da adesso in poi, da oggi inizia un percorso bello e di responsabilità. Vogliamo portarci i 3 punti a Milano”.