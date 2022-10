Luaku sì, Lukaku no. Simone Inzaghi sfoglia la margherita, la presenza di Romelu dal primo minuto sarà il dubbio che si porterà avanti fino all'ultimo.. Al posto suo scalpita Asllani, anche se per ora Inzaghi è orientato con la conferma in blocco di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.- A destra è testa a testa tra Darmian e Dumfries, Dimarco in pole su Gosens dall'altra parte., insieme all'olandese e Bastoni dovrebbe esserci Skriniar e non D'Ambrosio. Davanti? Al netto della decisione su Lukaku, al momento i favoriti a partire dal primo minuto sono Dzeko e Lautaro con Correa verso la panchina.: Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.