Un'ufficialità arrivata prima del previsto: nella giornata di ieri, il Real Madrid ha confermato l'addio di Achraf Hakimi in direzione Inter. I nerazzurri avrebbero preferito aspettare fine stagione per non distogliere l'attenzione dell'attualità sul campo, ma - come riporta Tuttosport - è stato il Real Madrid ad ufficializzare il colpo per motivi di tempistiche inerenti al bilancio. Un annuncio che ha 'costretto' i nerazzurri a fare lo stesso.