Nahitan Nandez è pronto a rientrare in Italia, l’uruguaiano è già salito su un volo direzione Madrid, dove farà scalo per poi dirigersi a Milano, dove lo aspettano sia l’Inter che il Cagliari, ancora in piena trattativa. Oggi non c’è stato alcun incontro tra le parti, ma contatti telefonici che hanno ulteriormente ammorbidito la posizione del Cagliari.



Il calciatore ha espresso la propria volontà: vuole l’Inter e spera che la vicenda possa concludersi il prima possibile, magari addirittura evitando di doversi aggregare al ritiro del Cagliari. Domani si capirà se questo desiderio potrà essere assecondato da Inter e Cagliari, che lavoreranno ancora nel tentativo di trovare la soluzione. Per Nandez, ma anche per Radja Nainggolan, che invece dovrebbe intraprendere il percorso inverso. Si tratta, ma ormai la fumata bianca non è più così lontana. Domani (martedì 3 agosto) ad ora di pranzo Nandez atterrerà a Milano, dove spera e crede di poter rimanere.