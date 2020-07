. Criticareoggi, dopo ladella gara contro ilsarebbe davvero troppo facile. E nel giorno in cui il numero uno nonché capitano dell'Interinfierire su un errore così palese e così lontano dai suoi standard sarebbe ingiusto per quanto fatto dal portiere sloveno nel corso delle ultime 7 stagioni in cui, a più riprese, ha tolto il club e i vari allenatori che si sono susseguiti in panchina da numerosi e differenti impicci.Troppo facile puntare il dito sull'errore,in nerazzurro e provare a ragionare conSì perché il rendimento di Handanovic non è più, ovviamente per l'avanzare dell'età, lo stesso di qualche anno fa, quando era nel pieno della propria carriera.iniziano ad essere tante le imprecisioni e l'impressione di una "gestione" degli interventi al risparmio.. Tutto con la consapevolezza che perpensare di trovare sul mercato un sostituto alla sua altezza sarà difficilissimo.Già nel corso della prossima stagione qualcosa cambierà., ma arriverà per restare in rosa il promettenteconche scalerà nel ruolo di terzo portiere.La sensazione è che, nonostante Radu abbia dimostrato in questi anni di essere un ottimo portiere, probabilmente per l'Inter sia effettivamente giunta l'ora di iniziare a voltare pagina.Del resto in casasi è arrivati addirittura a dire addio alla bandiera(salvo poi riabbracciarlo, più maturo, nel ruolo di secondo portiere) pur di non ritrovarsi in una situazione non gestibile.. Juandell'Udinese e Alessiodel Cagliari sono oggi i prescelti della dirigenza anche se è presto per parlare di preferenze. La certezza è che la rivoluzione in porta non può più aspettare.