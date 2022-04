Nicolò Barella sta ritrovando la condizione migliore e proprio su questo aspetto si concentra la Gazzetta dello Sport, che lo premia con un 7 in pagella.



BARELLA 7: “Motore che ha bisogno di prendere il ritmo. Esce alla distanza, pare averne dentro per giocare subito il derby. Ed è la miglior notizia possibile per Inzaghi”.