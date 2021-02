Tre partite in rapida successione: le prime due più semplici, il 28 con ila San Siro e giovedì 4 marzo a, poi la supersfida con l’di Gasperini, lunedì 8 alle 20.45. Un trittico decisivo, perché nel mentre Milan e Juventus avranno gare delicate (con la Roma e Verona i rossoneri, con la Lazio i bianconeri). Conte vuole tentare il primo vero allungo in classifica, ma ci sono. Così domani i quattro incriminati dovrebbero essere regolarmente titolari contro il Genoa. E probabilmente lo saranno anche giovedì a Parma. La palla passa quindi agli stessi giocatori:Non nascondiamoci, questa sorta di pratica la utilizzano in molti, e può avere senso in squadre con rose ampie come l’Inter. Ma può rivelarsi un’arma a doppio taglio.Sì, perché se è vero che con l’Atalanta sarà importante poter schierare l’11 tipo, è altrettanto vero che sottovalutare il Parma è un rischio enorme. E un episodio lo evidenzia., uno dei migliori giocatori di Pioli, perché da diffidato, al termine della partita vinta 4-0 con il Crotone,. Conte darà fiducia ai suoi giocatori, li schiererà sia domani che giovedì sera. Da Lukaku e Brozovic a Barella e Bastoni, sono tutti fondamentali per l’Inter, chi più chi meno.