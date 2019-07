In vendita da oggi il Champions Pack per le gare casalinghe dell'Inter in Europa. Gli abbonati alla stagione sportiva 2019/20 - si legge sul sito - hanno la possibilità di acquistarlo in prelazione, fino al 28 agosto compreso, confermando il proprio posto a sedere.



PRELAZIONE ABBONATI

Il Champions Pack comprende tutte e 3 le partite del Group Stage: come detto, per gli abbonati 2019/20 è possibile esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto fino al 28 agosto compreso. I prezzi a loro riservati sono disponibili qui.



DOVE ACQUISTARE

Il Champions Pack è acquistabile online da tutti gli abbonati su inter.it/tickets, senza commissioni. Restano validi e attivi anche tutti i consueti punti vendita, ovvero gli uffici Inter dello stadio San Siro, l'Inter Store Milano di Galleria Passarella (la biglietteria dello Store riaprirà giovedì 1 agosto) e gli oltre 1.000 punti vendita Vivaticket elencati alla pagina inter.it/puntivendita.



Una volta acquistato, il Champions Pack verrà caricato direttamente sulla Tessera Siamo Noi.



DOPO IL SORTEGGIO "GROUP STAGE"

Il sorteggio del Group Stage è in programma giovedì 29 agosto a Montecarlo. Successivamente verranno comunicate le modalità di vendita per i posti rimasti liberi.



SPOSTAMENTO POSTI RISERVATI UEFA

Come di consueto, per le competizioni continentali il Club mette a disposizione della UEFA alcuni settori dello stadio San Siro. Pertanto, la prelazione di alcuni abbonati dei settori R, S e Tribuna Arancio Centrale verrà modificata con il seguente criterio:

- gli abbonati nel settore R avranno il miglior posto disponibile nel settore S;

- gli abbonati nel settore S avranno il miglior posto disponibile nello stesso settore o in quello adiacente (O);

- alcuni abbonati in Tribuna Arancio Centrale avranno la prelazione nel settore 158 (Tribuna Arancio) o in poltroncina Arancio, settore 163.



Infine, anche per alcuni abbonati dei settori 170 e 172 del primo anello arancio laterale lato blu la prelazione sarà nei migliori posti liberi disponibili dei restanti settori (167, 168, 169).



Ci vediamo a San Siro, #forzaInter!