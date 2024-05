Inter, da quanto non segna Lautaro Martinez

25 minuti fa



Momento super per la squadra, momento no per il capitano. Anche con il Sassuolo, Lautaro Martinez non si è sbloccato. L'argentino in realtà la palla nel sacco l'avrebbe anche messa ma partendo da posizione di fuorigioco. Il digiuno dell'attaccante dunque continua e si protrae addirittura dal 28 febbraio.



ASTINENZA - Allora il Toro segnò in un Inter-Atalanta, recupero del 21° turno. Da quel momento in poi però polveri bagnate per lui, un piccolo intoppo personale mentre la squadra ha continuato a macinare punti, gioco e risultati fino a laurearsi campione d'Italia per la ventesima volta. Nonostante la lunga astinenza, Lautaro Martinez è ancora comodamente al primo posto nella classifica marcatori in Serie A a quota 23 reti. Dietro di lui Dusan Vlahovic, a sette reti di distanza, un ampio margine che non dovrebbe intaccare il prossimo titolo di capocannoniere del campionato.