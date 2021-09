Ruotavano gli uomini, cambiavano le pedine, c'era un piccolo turnover. Per tutti, tranne che per uno: Romelu. Con Antonio, attuale numero 9 del, era al centro dell'attacco, il totem insostituibile intorno al quale costruire la, costruire il, costruire la. Ora, all', non c'è né l'italiano e né il belga, ci sono Simone Inzaghi e c'è, rimasto nonostante i tanti rumors di mercato. E ilè diventato ildi Inzaghi jr.(la prima era squalificato), centralità nel progetto, un rinnovo alle porte e, se si considera l'ultima gara della passata stagione, è a quota 4 gol nelle ultime 4 di campionato, 4Il 10 argentino si è trasformato da spalla di Lukaku a protagonista assoluto: è, ora, il suo compagno d'attacco, il Robin di Batman, la fionda in grado di lanciare il Toro, inamovibile per Inzaghi e per l'Argentina.- E' lo stesso Simonea incoronare l'ex: "​E’ un titolare inamovibile dell’Inter e dell’Argentina. Dopo averlo avuto solo come avversario, ora che lo alleno mi rendo pienamente conto del suo valore. Alla fine l'ho risparmiato per la Fiorentina". Se lo si toglie dal campo è solo per farlo riposare, a partita chiusa, in vista del turno successivo. Valorizzazione assoluta per, alla quarta stagione in nerazzurro e con 52 gol alle spalle, pronto a diventare sempre più uomo simbolo del Biscione.