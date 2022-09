Sembra passata un'eternità da quando. Si, perché prima di Milan Skriniar, le voci di mercato avevano riguardato il difensore italiano. In particolare l'Inghilterra, conaveva messo gli occhi sul giocatore. L'offerta giusta però non è mai arrivata all'Inter e i tifosi - che avevano ideato il movimento- hanno potuto tirare un sospiro di sollievo così come lo stesso giocatore, che non ha mai pensato di andarsene da Milano, almeno per sua scelta.Indubbio però che l'inizio di stagione sia stato sotto le aspettative, sia per Bastoni che per tutta l'Inter.negli ultimi anni, sia nella stagione del campionato vinto con Conte ma anche nell'ultima,Non almeno quanto le altre colonne dell'Inter come Skriniar, Brozovic, Barella e Lautaro. Delle sette partite di campionato,a cui si vanno ad aggiungere i soli 30 minuti nell'ultima sconfitta contro l'Udinese. Qualche acciacco fisico non lo ha aiutato- I ripetuti calci alla panchina appena uscito al 30esimo minuto della partita contro l'Udinese sono in parte comprensibili per un giocatore "costretto" ad abbandonare il match così presto solamente per un'ammonizione ma. Nello sfogo c'è sicuramente anche la consapevolezza che Inzaghi non si fida totalmente di lui, visto che non ha aspettato neanche l'intervallo per sostituirlo ma non solo; anche qualche critica ricevuta in queste settimane a cui Bastoni ha risposto con ironia ma che secondo la malizia di alcuni tifosi lo hanno distratto un po' troppo dal campo, cercando di dimenticare al più presto la trasferta di Udine, negativa per tutta la squadra ma ancora di più per l'ex Atalanta.