L'interesse del Barcellona per Correa è concreto, ma non ci sarà uno scambio tra l'argentino e Depay. Questo è quanto si apprende dall'Argentina, precisamente da Tyc Sports, che spiega come i catalani stiano pensando all'argentino dell'Inter, mentre l'attaccante olandese, Depay, pare non attratto dal campionato italiano.