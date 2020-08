La Bild fornisce alcuni dettagli sull'operazione divenuta ufficiale oggi tra Inter e Borussia Monchengladbach, col trasferimento in prestito con diritto di riscatto in Germania di Valentino Lazaro. Il Borussia pagherà 1,2 milioni di euro per il prestito, mentre il riscatto è fissato a 13,8 milioni e l'Inter si riserva anche il 15% sull'utile di una futura rivendita.