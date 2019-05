L'Inter fa sul serio per Joaquin Correa. Come riporta FcInterNews.it, Ausilio e Baccin hanno visto da vicino l'esterno offensivo della Lazio nella sfida di Coppa Italia contro il Milan, in cui il Tucu è risultato decisivo. Contatti avviati con l'agente del calciatore, Alessandro Lucci, con l'argentino che entra nei radar nerazzurri. Sfiorati due volte in passato, la prossima estate può essere quella giusta. Col Tucu che può andare a prendere il posto di Perisic, stimato in Premier League.