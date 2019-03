L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela i retroscena del caso Icardi e spiega come dopo il lavoro diplomatico svolto dalla società, adesso la scelta della convocazione spetti esclusivamente a Spalletti, che per la sfida contro la Lazio ha ritenuto opportuno non contare sul centravanti argentino.



“La scelta di non convocare l’attaccante è stata comunicata da Spalletti a Marotta ieri mattina. La società è ferma nell’appoggio al suo allenatore, al quale viene riconosciuta l’assoluto potere decisionale dentro lo spogliatoio: impossibile, dicono ad Appiano, che ci possano essere stati accordi di natura tecnica con Nicoletti sulla convocazione. Come a dire: si è lavorato per il rientro in gruppo, da lì in avanti la gestione è esclusiva di Spalletti”.