Matteo Darmian torna a parlare a DAZN dopo la vittoria dell'Inter contro la Roma: "Stiamo bene, abbiamo a disposizione quasi tutti a parte Robin Gosens e Danilo D'Ambrosio. Stiamo attraversando un buon momento e dobbiamo continuare così, ci aspetta un finale di stagione difficile ma siamo pronti per affrontare tutte le partite che ci aspettano".



Sei pronto a sfidare Leao?

"Siamo pronti, prepareremo il derby in questi giorni nel migliore dei modi. Sappiamo che il Milan non è solo Leao, servirà una partita molto attenta in fase difensiva e giocare di squadra per fermare lui e gli altri".



Che sensazioni hai, tu che sei cresciuto nel vivaio del Milan?

"Io ringrazio tantissimo il Milan, perché mi ha fatto crescere. Però ora sono dell'Inter e do il massimo per questa maglia".



Cosa ti diverte di più nei due ruoli che occupi? E quale ti dà più soddisfazione?

"Ultimamente gioco più da terzo, ma sicuramente sento la fiducia di tutti, compagni e staff, e questo mi spinge a dare il massimo qualunque sia il ruolo. Cerco di migliorare ogni settimana e farmi trovare pronto. Poi giocare quinto ti può portare qualche soddisfazione in più perché fai qualche gol...".



Sulla situazione del cambio.

"Non vedevo il tabellone, quindi sono andato a chiedere spiegazioni".