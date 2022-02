Raggiunto da Inter TV a pochi minuti dalla gara contro il Sassuolo, il terzino dell'Inter Matteo Darmian commenta così l’impegno dei nerazzurri: "Sarà sicuramente una partita difficile, sappiamo che affrontiamo una squadra di qualità e che dovremo stare attenti. Servirà la giusta determinazione per portare a casa i tre punti”.



Quale può essere la chiave per vincere?

“Da qui alla fine tutte le partite contano e tutti i punti saranno pesanti, dovremo fare quello che sappiamo per mettere in difficoltà il Sassuolo”.