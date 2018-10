Meglio vincere il derby che sperare di fare risultato a Barcellona. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che risponde al quesito che molti nerazzurri si pongono in questi giorni.



“E allora una domanda sorge spontanea: cosa è più importante tra il derby e la sfida con il Barca? E’ impossibile fare certe scelte. Nessun allenatore potrebbe permettersi di privilegiare un appuntamento o una competizione. Da fuori, però, si può analizzare in quale competizione un risultato negativo farebbe più danni. Beh, da questo punto di vista, proprio grazie al bottino pieno raccolto finora in Champions, perdere al Camp Nou non comprometterebbe nulla. Nel senso che il resto del calendario del girone offre diverse occasioni per recuperare. Attenzione, però, perché se, dopo un capitombolo in Spagna, arrivasse pure il bis a San Siro, allora tutto tornerebbe in discussione”.