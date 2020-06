Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha commentato così a Inter TV il match vinto in rimonta contro il Parma: “Terzo gol in stagione? Ero al posto giusto al momento giusto. C’è soddisfazione per il gol e per la vittoria, ovviamente siamo contenti. Abbiamo sempre cercato di fare il gioco, di creare occasioni. Abbiamo fatto fatica e sofferto un po’ in contropiede perché loro lì sono bravi. Non è facile andare in svantaggio, ma siamo riusciti a rimontarla. Come sto? Sto migliorando, cercando di fare il massimo in ogni partita. È molto importante per lo spirito di squadra aver rimontato negli ultimi minuti, dopo il pareggio abbiamo cercato il vantaggio credendoci fino alla fine. Sicuramente stasera è un punto di ripartenza, ogni partita cercheremo di vincerla cominciando già da mercoledì. Le gare sono vicine e dobbiamo essere pronti tutti”.