Intervistato da Algemeen Dagblad, il difensore dell'Inter, Stefan de Vrij, ha parlato della crescita del suo compagno di squadra, Denzel Dumfries.



"Penso che sia così bello il fatto che non si sia mai arreso. È diventato un calciatore internazionale giocando per Aruba, poi ad un certo punto si è fermato perché altrimenti non avrebbe più potuto giocare per l'Olanda. Ora vivo Denzel da vicino ogni giorno e posso vedere la forza di volontà che lo ha portato così lontano".