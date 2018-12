Prima un salto in sede e poi la cena ad Appiano con Ausilio, Gardini e Antonello. Beppe Marotta è nerazzurro a tutti gli effetti e questa sera bagnerà il suo esordio al Meazza. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La giornata del neo a.d. è stata piuttosto lunga, tra un salto in sede in centro e tanto, tanto lavoro, prima di raggiungere il centro sportivo che sarà la sua seconda casa fino al 2022. E oggi per l’a.d. è già il giorno del debutto a San Siro, che risponderà con il solito calore dimostrato in questa prima parte di stagione: saranno circa 55 mila gli spettatori che assisteranno alla sfida delle 18 contro l’Udinese, che deve essere quella della ripartenza. Il pubblico — per dirla alla Spalletti — sarà ancora lì, con la sua maglia da titolare, ad incitare la squadra, perché il contraccolpo psicologico dopo l’eliminazione dalla Champions può essere complicato da gestire. La medicina migliore è sempre rituffarsi nella lotta, a caccia di una vittoria. Vincere aiuta a crescere e a rifortificare l’autostima. Lo sa la squadra, lo sa Marotta, pronto a raccogliere l’abbraccio del suo nuovo popolo”.