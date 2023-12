Intervistato da Dazn al termine della gara tra Inter e Udinese, Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, ha parlato così: “Io cerco di dare il massimo in ogni partita e in ogni allenamento, quel che viene, viene. L’importante è che la squadra vinca. Sorpasso sulla Juventus? Penso che da fuori sia bello, dall’interno non dobbiamo fare l’errore di pensare agli altri, altrimenti rischiamo di perdere come due anni fa. Meglio il mio sinistro o il destro di Calha? È meglio il mio destro di quello di Calhanoglu (ride, ndr). Io e lui ci sfidiamo prima delle partite sui tiri in porta. Bastoni e i parastinchi in testa? Sì, me li ha tirati. Ho provato a tirargli una bottiglietta. È sempre così anche con Thuram e Barella”.