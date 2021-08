Ultimo test per l'Inter di Simone Inzaghi, in vista dell'esordio casalingo in campionato contro il Genoa: a Monza arriva la Dinamo Kiev dell'ex tecnico nerazzurro Mircea Lucescu, che non sarà tuttavia presente per un piccolo intervento chirurgico.



La formazione campione d'Italia arriva invece con qualche defezione di troppo nel reparto offensivo, stanti le assenze per infortunio di Sanchez e Lautaro Martinez mentre in extremis viene recuperato il neo-acquisto Dzeko, che ha risolto le ultime pendenze economiche con la Roma e ha ottenuto il nulla osta per giocare, prima di essere annunciato ufficialmente. Non ci sarà nemmeno il nuovo esterno destro Dumfries, mentre Inzaghi ritrova Calhanoglu.





ore 18.30



INTER-DINAMO KIEV 0-0 LIVE





LE FORMAZIONI UFFICIALI



INTER (3-5-1-1): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu 14 Perisic; 12 Sensi; 9 Dzeko.



In panchina: 21 Cordaz, 97 Radu, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 16 Salcedo, 18 Agoumé, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 48 Satriano, 99 Pinamonti.





DINAMO KIEV (4-2-3-1): 1 Buschan; 94 Kedziora, 25 Zabarny, 34 Syrota, 20 Karavaev; 5 Sydorchuk, 10 Shaparenko; 11 Rodrigues, 17 Lednev, 15 Tsygankov; 9 Ramirez.



In panchina: 7 Verbic, 8 Shepelev, 13 Shabanov, 14 de Pena, 18 Andrievskiy, 19 Garmash, 23 Sidcley, 24 Tymchik, 28 Kulach,29 Buyalskiy,35 Neshcheret, 71 Boyko,73 Shkurin, 99 Antukh.