Ci siamo, è fatta per Achraf Hakimi all'Inter: l'esterno marocchino classe 1998 domani sarà a Milano per svolgere le visite mediche per conto del club nerazzurro e firmare il contratto, come riportato da Sky Sport. Al momento l'ex Borussia Dortmund è rientrato a Madrid per chiudere le ultime formalità, prima dello sbarco in Italia.



I DETTAGLI - Si tratterà di un blitz di una giornata, prima del ritorno in vista della prossima stagione. Per Hakimi, che l'Inter pagherà 40 milioni più 5 di bonus al Real Madrid, cinque anni di contratto con i nerazzurri, a cinque milioni di euro a stagione.