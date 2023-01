L’Inter potrebbe vedere rivoluzionata la difesa del futuro e proprio per questo motivo il direttore sportivo, Piero Ausilio, sta lavorando per non farsi trovare impreparato. Potrebbero salutare sia Skriniar che de Vrij e a quel punto il reparto andrebbe rinnovato con profili in grado di garantire un alto standard di rendimento, qualcuno di subito pronto all’uso. Ecco perché ci si guarda in giro anche in Serie A e se in passato è emersa l’indiscrezione che riguardava Chris Smalling, adesso è la volta di Perr Schuurs, difensore classe ’99 del Torino.



Si, avete capito bene: dopo Bremer, i nerazzurri tornano a puntare i riflettori su un difensore granata. Non uno qualsiasi, ma su colui che è arrivato in granata proprio per sostituire il brasiliano. Sinonimo di come al Toro continui a funzionare bene lo scouting. Ad oggi si può parlare solo di interesse e di null’altro, è vero, tra Inter e Torino ci sono dei discorsi aperti (Lazaro è un esempio) e altri potrebbero aprirsi, ma i granata pregustano un’altra grande plusvalenza anche con Schuurs, che nelle idea del club granata potrebbe tranquillamente arrivare a valere una trentina di milioni. Tanti per l’Inter, che sicuramente ha tenuto e tiene d’occhio il calciatore con particolare interesse. Vedremo come e se il discorso potrà concretizzarsi in futuro, ma per adesso il Torino non vuole neanche fissare un prezzo indicativo e l’Inter, comunque, conserva la massima preferenza su Giorgio Scalvini, qualora dovesse rendersi necessario un grande investimento nel reparto di difesa.