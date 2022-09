Nell’Italia che ha battuto l’Inghilterra si è messo in evidenzaUn palo colpito nel secondo tempo, tanta corsa e tanti cross per le punte azzurre.. Una crescita inarrestabile che ha reso il ragazzo di Porta Romana una certezza per il presente ma anche per il futuro delle sue due squadre.- A 24 anni, l’esterno mancino si trova nelLa passata stagione è stata quella dell’adattamento all’Inter. Ci sono stati, certo, brutti stop: dalalsu una sua marcatura rivedibile nella famosa trasferta di. Tifoso interista da sempre, la sua squadra si è affidata anche a lui e, passo dopo passo, gli ha concesso sempre più fiducia. Da, il jolly di Inzaghi si sta imponendo e, complici anche le prestazioni deludenti di, sta portando avanti la sua candidatura ad. La partenza del croato ha lasciato un buco su quella corsia che il tedesco non ha saputo ancora riempire. Con grinta, tecnica e volontà ci sta provando lui. Con qualità ben diverse dagli altri., Dimarco sa essere un esterno di grande qualità, capace di cross precisi e passaggi illuminanti., come dimostrato nell’errore di Roma con la Lazio, quando dopo due discese sulla fascia si è fermato per rifiatare e, ma una sorta di- Duttile e utile, questa consacrazione lo ha portato ad abbandonare i panni del dodicesimo uomo, il primo a cui rivolgersi per far rifiatare qualche titolare, e fargli vestire quello della certezza., viste le 5 gare giocate con l’Italia in pochi mesi.Dimarco sa andare oltre il compitino e diventare una spina nel fianco delle difese avversarie.- Negli ultimi giorni di calciomercato, quando Gosens pareva destinato al Bayer, l’Inter si è subito interessata a nuovi esterni mancini, vedasieppure forse unce l’aveva già in casa. Anche nella passata stagione, per lui si era prevista una stagione da comprimario. E invece ha saputo ritagliarsi il suo spazio con. E quest’anno saranno ancora di più. Dimarco è stato di fatti sempre in campo in questa Serie A conRipercorrendo un po’ la scia di un altro esterno familiare ai colori nerazzurri: quel Javiercostantemente messo fuori dagli undici ideali in estate e poi sempre in campo, in barba alle previsioni. La prestazione contro l’Inghilterra () ha dimostrato come, nonostante limiti fisici conclamati e rispecchiati dai suoi 175 cm, si tratti di. Giocare questo tipo di partite non fa altro che far aumentare fiducia, esperienza e consapevolezza. Mancini potrebbe aver fatto un regalo a Inzaghi, consegnandogli un giocatore ormai fatto e finito, una certezza per la fascia mancina di oggi e domani.