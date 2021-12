Le notti di Champions League regalano tanti ricordi, emozioni e, per dirla alla Ibra, adrenalina, ma in cambio si prendono un’enormità di energie fisiche e psicologiche. Così, spesso, nei fine settimana successivi, i giocatori delle big subiscono dei cali di tensione e finiscono puntualmente per lasciare per strada punti preziosi in chiave campionato. Ecco,C’è una statistica di Transfermarkt che parla chiaro.ed ha una, in questo tipo di impegni, di gran lunga superiore rispetto alle altre squadre che giocano la Champions:prima di questa giornata di campionato,. Solo iltiene il passo dei nerazzurri, ma giocando l’Europa League, dove Spalletti può permettersi delle rotazioni leggermente più ampie senza che i risultati ne risentano particolarmente (per la cronaca, le medie punti delle due romane sono 1,7 per la Roma e 0,8 per la Lazio). Inoltre, se due delle 5 partite prese in considerazione erano contro due dirette rivali (Juve e Milan, in cui l’Inter ha comunque ottenuto 2 pareggi), le altre tre, i nerazzurri le hanno vinte agevolmente contro Bologna, Sassuolo e Venezia, il che evidenzia unaSi possono cercare diverse spiegazioni a questo dato: dallealla. Quello che però è ormai evidente è che, il che consente all’allenatore piacentino di provare soluzioni diverse ogni partita, facendo riposare chi è più stanco o sostituendo chi appare meno brillante in campo con chi invece ha più forze fresche, fisiche e mentali (oltre ad aver avuto, fin qui, certamente meno infortuni rispetto a Milan e Juve)., che fin qui ha avuto poco spazio, anche a causa di qualche acciacco fisico. Contro ilha la grande occasione per dimostrare di essere ancora utile alla causa e trascinare i suoi compagni più stanchi verso i tre punti, per confermarsi la squadra che smaltisce meglio la sbornia di emozioni delle notti europee e, soprattutto, per sprintare nella corsa scudetto. C'è di più. Questa tendenza ha trovato l'ennesima conferma nel pareggio della Juve di questo pomeriggio contro il Venezia. Se dovesse consolidarsi anche questa sera in Udinese-Milan, si presenterebbe l’occasione per il tanto agognato sorpasso.