Sulla fascia sinistra dell’Inter non c’è solo Asamoah, dopo una lunghissima attesa durata oltre un anno, Luciano Spalletti può finalmente iniziare a contare su Dalbert. L’impatto del brasiliano con la Serie A è stato complicato, tanto che la sua timidezza in campo ha seriamente rischiato di minare la fiducia dell’intero ambiente nei suoi confronti. Basti pensare che lo scorso gennaio l’Inter è stata tentata di girarlo nuovamente in prestito in Francia, dove per una serie di motivi di natura finanziaria non è tornato. Eppure Spalletti lo ha sempre difeso, ha sempre visto in lui doti che il difensore faticava a far emergere a causa delle eccessive incertezze.



L'ORA DI DALBERT - Il peggio sembra finalmente alle spalle, così dopo una stagione intera trascorsa da “oggetto del mistero”, Dalbert è pronto a mostrarsi sotto una nuova veste. Spalletti lo ha finora impiegato per 339 minuti totali, sicuramente pochi, ma davanti a lui c’è Kwadwo Asamoah, un titolare indiscutibile. Tuttavia l’esterno ghanese è da poco rientrato dalla nazionale per un problema al ginocchio e potrebbe aver bisogno di una gestione più oculata. Ecco perché pare essere giunto nuovamente il momento di Dalbert, che quando impiegato -nelle ultime du sfide di campionato- contro Cagliari e Genoa ha ben figurato con prestazioni all’altezza.



RESTA ALL'INTER - Meno impacciato e più sicuro dei propri mezzi, lo si intuisce da come chiede palla ai compagni e dalla gestualità del corpo: se prima Dalbert si nascondeva, adesso si fa vedere desideroso di ricevere palla per poterla giocare. Ed è per questo motivo che per lui si aprono nuove prospettive in nerazzurro, dato che la sua cessione non è più tra le priorità del club. Tutt'altro. L'ipotesi di un prestito sembra ormai da scartare a priori, così come quella di una sua cessione e Spalletti spera così di aver trovato un nuovo Emerson Palmieri.