87 con l’Everton, 57 con il suo Belgio, 56 con l’Inter, 42 con il Manchester United, 41 con l’Anderlecht e 17 col WBA. Trecento gol in carriera per l’attaccante nerazzurro, che ha segnato una doppietta proprio contro la Lazio e. Un traguardo straordinario per Lukaku, che in stagione è già a quota 22 gol in 29 partite. L’attaccante è stato celebrato anche dall’Inter su Twitter: