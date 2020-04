Se l'affare con il Barcellona non andasse in porto e quindi Latuaro Martinez restasse in nerazzurro per lui si aprirebbero due idee legate al rinnovo di contratto con l'Inter. La prima secondo il Corriere dell Sport è ovviamente legata al ritocco dell'ingaggio che sarà adeguato ai top della rosa e non sarà inferiore ai 5 milioni annui. La seconda è legata alla clausola rescissoria da 111 milioni di euro che sarà tolta o raddoppiata.