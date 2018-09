Parte male e finisce benissimo. L'Inter di Spalletti cresce alla distanza sul difficile campo della Sampdoria e la Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza sulle difficoltà iniziali trovate dagli uomini in nerazzurro.



“Partiamo da due scenette. Nainggolan attacca il portatore di palla poi si volta verso Politano che era scappato a comporre la linea a 4 in mediana: «Mica posso fare il pressing da solo…» Seconda scena: Handanovic sta per battere dal fondo e vedi che ogni possibile scarico è presidiato dalle chiusure preventive di Giampaolo. Da questa diversità di atteggiamento nel recupero nasce il possesso iniziale della Samp. Aggiungiamo che Brozovic, solito depositario esclusivo della regia, sbaglia i primi tre palloni su tre e potete farvi un’idea della difficoltà nerazzurra a far salire il pallone”.