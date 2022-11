Roberto Gagliardini può lasciare l'Inter a gennaio: il centrocampista italiano piace a Monza e Cremonese. Al suo posto può arrivare Carlos Alcaraz (19enne argentino in forza al Racing Club di Avellaneda) omonimo del tennista spagnolo numero 1 al mondo. Sulle sue tracce ci sono pure Milan, Porto e Wolverhampton. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri incontreranno il suo agente e gli intermediari a Milano durante la sosta e pensano di avere munizioni sufficienti per superare la concorrenza anche grazie alla contropartita tecnica Facundo Colidio, oggi in prestito al Tigre.