Christian Eriksen, quale futuro? Come scrive Tuttosport, il trequartista danese, al quale è stato impiantato un defibrillatore in seguito al problema cardiaco occorsogli durante l’Europeo, in altri campionato può tornare a giocare, in quanto gli darebbero quell’idoneità sportiva che non otterrebbe in Italia. Come scrive Tuttosport, se l’ex Tottenham decidesse di voler continuare a giocare e lo dovesse comunicare alla società, andrebbe via a gratis o con un piccolo indennizzo. Il valore, a bilancio, di Erisken, a gennaio, sarà di 14 milioni di euro.