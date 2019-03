Non solo Napoli e Inter su Luka Jovic, attaccante serbo dell'Eintracht Francoforte ma di proprietà del Benfica. Come scrive Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona è pronto a sferrare l'assalto decisivo per il classe '97, già visionate 15 volte dal vivo in questa stagione. L'Eintracht lo riscatterà dai lusitani per 40 milioni di euro.