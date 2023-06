A due giorni dalla finale di Champions League contro il Manchester City ad Istanbul, il difensore dell'Inter Denzel Dumfries ha presentato così la partita: "Giocare una finale di Champions non era uno dei miei obiettivi, ma è un onore. Un grande palcoscenico. Sono molto orgoglioso di stare lì. Non abbiamo avuto una stagione facile, ma anche questo è un vantaggio per noi. Questo ci fa venire fame. Vincere la Champions League è un traguardo enorme".



Il calciatore olandese ha aggiunto: "Quello che dobbiamo fare in ogni caso è assicurarci di avere una buona tattica. Nella finale di FA Cup abbiamo visto che hanno un ottimo centrocampo, ma l'attenzione è su noi stessi. Ci prepareremo nel miglior modo possibile. Dimostreremo di avere una squadra forte. Dopo la gara col Bayern, quando Onana è entrato e ha gridato che potevamo vincere la Champions League, in quel momento ci ho creduto anche io".