Intervistato da Dazn a fine gara, l'esterno dell'Inter, Denzel Dumfries, ha espresso la propria gioia per la prestazione e ringraziato D'Ambrosio per l'aiuto che gli ha offerto quando è arrivato in nerazzurro.



"Era una partita difficile, la Roma stava molto bene ma noi abbiamo fatto bene. San Siro? Mi trovo molto bene qui, mi piacciono tantissimo i tifosi. D'Ambrosio mi ha aiutato tantissimo ad ambientarmi. Scudetto? Concentriamoci sulla prossima partita".